استعدادات لإجلاء تونسيين عالقين في اوكرانيا

العالم-تونس

وقال مصدر من وزارة الخارجية ان خلية الأزمة بالوزارة في اتصال دائم مع مدير دار تونس الذي هو بدوره على اتصال مباشر مع الطلبة التونسيين في روسيا واوكرانيا. كما تم حث الطلبة الراغبين في المغادرة بتسجيل اسمائهم في انتظار اجلائهم.

وأضاف أنه سينعقد اليوم اجتماع لخلية الأزمة بوزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والنقل والخطوط التونسية لاعداد عملية اجلاء مرتقبة للراغبين في العودة الى تونس، مؤكدا أن الموضوع محل متابعة من وزارة الخارجية.

من جهته دعا رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، الجالية التونسية الموجودة في اوكرانيا الى مغادرة البلاد بعد توجيه ضربات عسكرية روسية الى مواقع اوكرانية وبداية توتر الاوضاع في البلاد.

واكد العلوي في تصريح صحفي، ان نفسية الجالية التونسية في اوركانيا متازمة، وهم يسعون الى العودة الى تونس.

وشدد على انه تم غلق المجال الجوي في اوكرانيا، في ما يتم السعي والتواصل مع وزارة الخارجية التونسية من اجل توفير رحلات اجلاء نحو البلاد.

ونصح رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، التونسيين بالمغادرة قبل توتر الاوضاع اكثر فاكثر وما ينجر عنه من صعوبات اجلاء.