شاهد..الرئيس الأوكراني ضحية المشروع الاميركي

العالم - خاص بالعالم

وقال سلامة، إن بوتين لو لم يبادر في العملية العسكرية في شرق اوكرانيا، ويسعى لحل الازمة المعقدة بالنسبة لروسيا، وايقاف المشروع الاطلسي داخل اوكرانيا، لاصبح اليوم في وضع لايحسد عليه.

واضاف، أن اقدام بوتين في خوض الميدان بالمعركة من اجل ايقاف المشروع الاطلسي في اوكرانيا، هو من اجل ان يجعل الالة العسكرية هي من ترسم ملامح الحلول الدبلوماسية اللاحقة.

واوضح سلامة ان الرئيس الروسي قبل اطلاق العملية العسكرية في شرق اوكرانيا كان يدعو الى الحوار من اجل التفاق على عدم توسع الحلف الاطلسي ليصل الى حدود روسيا، وعندما وصلت الامور الى طريق مسدود لم يكن حل امام الرئيس الروسي سوى لغة الحرب.

واشار سلامة الى ان الرئيس الاوكراني اصبح ضحية تحريض واشنطن، موضحا ان واشنطن تريد ان تصبح شريك اقتصادي في ايصال الغاز الى اوروبا.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلاق عملية عسكرية في اوكرانيا، وطالب الجيش الأوكراني بإلقاء السلاح. فيما أعلنت كييف حالة الحرب، وفرضت الأحكام العرفية، وأكدت تعرضها لهجوم واسع من عدة جبهات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..