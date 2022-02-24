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الناتو يعلق حول العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الناتو قرر زيادة قواته في الجزء الشرقي من الحلف ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، لافتاً إلى أنه سيفعّل خطة الدفاع من أجل حماية حلفائه.

العالم - خاص بالعالم

وقال ينس ستولتنبرغ: "إن الهجوم الروسي على اوكرانيا لحظة فارغة في تاريخ القارة الاوروبية، السلطات الروسية تتحمل مسؤولية هذا العمل على اوكرانيا بالكامل، وهو انتهاك للقانون الدولي، اوروبا كلها موحدة في مواجهة التهديدات الروسية، وكل حلفاء الناتو فرضوا عقوبات قوية على روسيا، وقدموا مساعدة عسكرية، لاوكرانيا".

هذا وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على نتائجها وجدواها مقدرا أن الروس سيدعمون هجوما مماثلا.

بيسكوف أشار في تصريح إلى أن موسكو تهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا إلى تجريد كييف من السلاح واضعاف إمكاناتها العسكرية، التي ازدادت مؤخرا إلى درجة كبيرة بدعم من الخارج. وأكد على ضرورة تحرير وتطهير أوكرانيا مما سماهم بالنازيين والمناصرين للنازية وفكرها .

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