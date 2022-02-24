قائد حرس الحدود: نتصدى بقوة وحزم للاعداء والاشرار المسلحين

العالم- ايران

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال زيارته التفقدية لمدينة سرخس بمحافظة خراسان شمالي (شمال شرق) والجسر الحدودي والجمارك فيها، اشار العميد كودرزي الى الاوضاع الامنية في حدود البلاد وقال: ان قوات حرس الحدود تتولى مهمة حفظ وحراسة حدود البلاد المائية والبرية البالغة 8 آلاف و 755 كم.

واكد بان الامن المستتب في حدود البلاد مستديم تماما واضاف: ان سكان الحدود داعمون لحرس الحدود الذي يحرسون البلاد بروح معنوية عالية لا توصف ونحن نشعر بالفخر كوننا حرس حدود البلاد.

واضاف: نحن نطمئن شعبنا العزيز باننا نتصدى بكل قوة وحزم للاشرار المسلحين والمعادين للبلاد وان الاجهزة والامكانيات الموضوعة تحت تصرف حرس حدودنا تبعث على المزيد من الاطمئنان في توفير الامن المتنامي.

وقال العميد كودرزي: نامل من حكومات الدول الجارة التي تواجه مشاكل في استقرارها العمل بالاتفاقيات الحدودية وادارة الحدود بصورة ثنائية الجانب وان لا يسمح احد لنفسه بالخروج والدخول الى حدود البلاد الدولية والقانونية بصورة غير شرعية لاننا نتصرف بحزم في هذا المجال.

وصرح قائد حرس الحدود: سنتصدى لمنتهكي الحدود والافراد الذين يسعون للاخلال بالنظام الاقتصادي للحدود وعلى الدول الجارة ايضا التي هي بحاجة الى اقتصاد بلادنا العمل على دعمنا وتسهيل العبور، وبطبيعة الحال فان هذه الاجراءات جارية في الحدود خاصة في حدود جنوب شرق البلاد.