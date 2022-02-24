حماس في ذكرى مجزرة "الإبراهيمي": العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة

العالم - فلسطين

ودعت دائرة العلاقات الوطنية في السلطة للتراجع فوراً عن مساراتها السياسية التي لا تخدم إلا الاحتلال ومستوطنيه، مشددة على أنه في الذكرى 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي لا حل أمام الفلسطينيين لمواجهة جرائم الاحتلال إلا الانتظام في تكتل وطني جامع، يستنفر كل الطاقات الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ومستوطنيه، ومخططاته الهادفة لاقتلاع وجودنا، وسلب أرضنا، وهدم بيوتنا، وقتل أبنائنا.

وعدّت أنّ مجزرة المسجد الإبراهيمي لا تدلل فحسب على عنصرية الاحتلال وإرهابه وإجرامه، إنما تؤكد أيضاً على جوهر وجوده القائم على القتل والعدوان، وتؤكد كذلك استحالة تخلي الفلسطيني عن أرضه، وأن كل جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة أبناء شعبنا، التي كانت وما تزال وستبقى متعلقة برحاب المسجد الإبراهيمي، وبكل شبر من فلسطين.

وفجر الجمعة الـ 25 من فبراير/شباط 1994 الموافق الـ 15 من رمضان 1415 للهجرة، وقف المستوطن باروخ غولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد، وانتظر حتى سجد المصلون، وفتح نيران سلاحه الرشاش عليهم وهم سجود، وفي الوقت نفسه ساعده آخرون في تعبئة الذخيرة التي احتوت "رصاص دمدم" المتفجر، واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم.