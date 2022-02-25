كونفرنس ليغ: لاعب يطالب الحكم بإلغاء هدف له

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تفصيلا، تقدم اللاعب السنغالي إبراهيما وادجي، الذي يلعب لصالح قرة باغ الأذري، بإلغاء هدف احتج عليه لاعبو مرسيليا، بعد أن احتسبه الحكم.

وجاء الطلب الغريب هذا بحجة أنه أحرز الهدف بيده، وليس بطريقة قانونية.

واحتسب الحكم الهدف بسبب غياب تقنية الفار، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكان الفريق الأذري خسر ذهابا أمام نادي مرسيليا الفرنسي بهدف مقابل ثلاثة أهداف، ومتخلفا في مطلع مباراة الذهاب في باكو بهدف للسنغالي باب غي، أحرزه في الدقيقة 12 من المباراة.

وحصلت الحادثة في الدقيقة 34 عندما سجل إبراهيما وادجي هدفا واضحا بيدهـ احتج عليه كثيرا لاعبو مرسيليا.

وفي أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، توجه وادجي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلا الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقنعاه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب السنغالي بأنه لمس الكرة بيده قبل تسجيله.

واستكملت المباراة بعد ان توقفت قرابة 10 دقائق بسبب هذه الحادثة.

وقال الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة "سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما إذا كان سجل الهدف بيده، فرد إيجابا، فطلب الفريق صاحب الأرض من الحكم إلغاء الهدف. ‘نه تصرف نادر ومفعم بالروح الرياضية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.