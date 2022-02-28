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مذيع مصري يثير غضب المنقوش + فيديو

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

استدعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، القائم بأعمال السفارة المصرية بليبيا، للاحتجاج على ما تداوله الإعلام المصري بشأن العلاقة التي تربط مصر وليبيا.

العالم - ليبيا

وقالت وسائل إعلام محلية إن المنقوش استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى، على خلفية ما أسمته "الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا".

وكان الإعلامي المصري، عمرو أديب، شبه في برنامجه الذي يبث على "أم بي سي" مصر، أوكرانيا بليبيا.

وأوضح القائم بالأعمال للمنقوش أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية ومواقفها حول ليبيا.
وأكدت الوزيرة أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.

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