الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية توضح الاجراءات المتخذة بشأن الايرانيين المقيمين في أوكرانيا

الخارجية الايرانية توضح الاجراءات المتخذة بشأن الايرانيين المقيمين في أوكرانيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اصدرت العلاقات العامة لوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، بيانا أوضحت فيه الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لإدارة الأزمة بشأن الايرانيين المقيمين في أوكرانيا، معلنة ان المشاورات مستمرة مع الدول المجاورة لإجلاء الرعايا الايرانيين من هذا البلد.

العالم - ايران

وأعلنت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيانها: ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كييف وخلال 3 بيانات موجودة على موقعها، نصحت المواطنين الايرانيين في مختلف الفترات وحتى قبل بدء الحرب، بمغادرة أوكرانيا.

وصرح البيان: ان هذه الوزارة ومن اجل رصد وتقييم مستمر لتطورات أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوبة، بادرت الى تشكيل لجنة أزمة أوكرانيا برئاسة مساعد وزير الخارجية وبمشاركة ممثلين عن مختلف الاقسام في وزارة الخارجية، وفي هذا الاطار قامت بتحديث التحذيرات بالسفر الى أوكرانيا وغيرتها الى الوضع الاحمر.

روابط ذات صلة

السفارة الايرانية في بلغاريا تعلن عن تسهيلات لعودة الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ختام فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بدرالدين الحوثي بمحافظة حجة

المقداد وخاجي يبحثان استمرار العلاقات المتميزة بين سوريا وإيران

الدفاع الروسية: تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيا منذ بدء العملية

سوريا تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

رئيسي: عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم يتراجع

جنكير تذكّر أردوغان .. أين جثة خاشقجي!