وسم 'أبو تريكة' يقتحم ترند الجزائر ومصر بجدارة

العالم - نبض السوشيال

وفي التفاصيل، اطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مرارا وتكرارا تحذيرات بعدم خلط الرياضة بالسياسية، كما حذر أيضا من استخدام الرياضة كورقة ضغط سياسية بين الدول، إلا أن الاتحاد نفسه ضرب بكل ذلك عرض الحائط، بإصداره قرارا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أمس الاثنين، أعلنا خلاله استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر، وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية والقارية وذلك لأسباب سياسية محضة.

سياسة الكيل بمكيالين

قرار الاتحادين الدولي والقاري جعل شعار "الفصل بين السياسة والرياضة" يبدو مجرد شعار وهمي، وهو ما أكده الاتحاد الروسي لكرة القدم في تعقيبه على قرار استبعاد منتخباته الوطنية وأنديته، حيث قال في بيان إن القرارات "ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول".

وشدد الاتحاد الروسي أن مثل هذه القرارات "تؤدي إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي، الذي التزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة".

اتحادات الرياضة الدولية والقارية ترفض الخلط

ترفض كافة الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الخلط بين السياسية والرياضة، وتفرض عقوبات تكون مغلظة أحيانا على المخالفين، ولكن اتحادات أخرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنهج سياسة الكيل بمكيالين كما راينا، وتؤيد إقحام السياسة في الرياضة عندما ترفض بولندا مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم بزعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

عقوبة الخلط بين السياسة والرياضة

تعرض عدة نجوم لعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والإيقاف، وكان النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة من بين أشهر المعاقبين، لرفعه رسالته التضامنية الشهيرة، الداعمة لقطاع غزة وفلسطين بوجه الإسرائيلي، والحرب التي كانت تحصد الأرواح وتخلف الرعب لدى الأبرياء عام 2008.

وحينها تعرض أبو تريكة لانتقادات واسعة وعقوبات، واتهم بإقحام السياسة بالرياضة.

وفي العام 2009، عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، النجم المالي فريدريك عمر كانوتيه، مهاجم نادي إشبيلية السابق بغرامة مالية، بعدما كشف عن قميص يرتديه كتبت عليه كلمة "فلسطين" بعدة لغات، أثناء احتفاله بإحراز هدف في مباراة فريقه ضد ديبورتيفو كورونا في كأس ملك إسبانيا.

واعتبر الاتحاد الإسباني ذلك مخالفة للوائحه التي تحظر توجيه أي رسائل سياسية أو دينية على أرض الملعب.

كما قرر "الفيفا" معاقبة نجمي المنتخب السويسري لكرة القدم شيردان شاكيري وغرانيت تشاكا، بتغريمهما على خلفية احتفالهما "السياسي" بعد التسجيل في مرمى صربيا خلال لقاء الفريقين في مونديال "روسيا 2018.

نتابع الان اهم التغريدات الجزائرية والمصرية التي رفعها نشطاء جزائريون ومصريون ضمن وسم #ابو_تريكة نبتدئها بتغريدة حساب النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة الذي غردها ليلة امس قائلا:

قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين..

غردت الناشطة (اسمهان الاحمد - Asmahan_alahmed) قائلة:

ممنوع الشعارات السياسيةفي كرةالقدم ممنوع التنديدبأي قضية ممنوع التعاطف أوالاستغاثة، حين رفع اللاعب المصري #أبوتريكة شعار #تعاطفا_مع_غـزة في حرب 2008قامت الدنياولم تقعد وعاقبته الفيفا بحجةعدم خلط السياسةبالكرةواليوم يرفع لاعبوا أوروبا شعارات تضامنامع #أوكرانيا

كما شارك حساب الناشط (عطيه كاتيا - ATTia katiae) قائلا:

(ابو تريكة) أول من دعم القضية على الملأ:

حساب المهندس الاستشاري الزراعي (ايديال غانم) نشر قولا للشيخ محمد الغزالي قال فيه ان الواقع ان قيام "اسرائيل" ونماءها لا يعود الى بطولة مزعومة لليهود قدر ما يعود الى عمى بعض الحكام العرب المرضى بجنون السلطة وإهانة الشعوب ولو انصف اليهود لاقاموا الى هؤلاء الحكام تماثيل ترمز الى ما قدموا لاسرائيل من عون ضخم ونصر رخيص.

#أبوتريكة

انتقد حساب الناشط المصري الزملكاوي العلماني (سقراط - Suqrat) الكيل بمكيالين من قبل الاتحادات الرياضية في تعاملها مع الرياضيين والاندية الرياضية قائلا:

#أبوتريكة : بعد قرار "حظر" أندية ومنتخبات روسيا.. أبو تريكة يوجه رسالة للفيفا: "يجب منع الفرق والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لكنكم تكيلون بمكيالين" يذكر أن #أبوتريكة عوقب من الكاف والفيفا بسبب مساندته لغزة التي كانت تتعرض للقصف بحجة أنه لايجوز خلط السياسة بالرياضة!!!

غرد حساب الناشط (عائدون) قائلا:

✌️ ⁩عــــ⁦❣️⁩ـــائدون✌️⁩@allahghalep: عندما اكتب تغريدة عن #ابوتريكة تكون كلماتها بحب فأنا فعلا مُحب لهذا الرجل فهو داعم لكل قضية تخص امته دائما يتكلم دون أن يخشى العواقب ولسان حاله الحافظ هو الله،،حفظك الله بحفظه????

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشطة (نسيبة) التي نشرت فيدية عن الاعتداءات الوحشية اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي قائلة:

إعتداء وحشي من قوات الاحتلال الاجرامية على فتاة في باب العامود بالقدس المحتلة.. لو كانت هالفتاة اوكرانية شقرا بعيون زرق ل قام العالم وما قعد تضامن معها بس الفلسطينية مباح الظلم والوحشية ضدهم ????

حسبي الله ونعم الوكيل ريتها حرب ضد اسرائيل تقلعها من جذورها

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