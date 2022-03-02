معركة روسيا الجديدة مع الفيلق الغربي هل سيغير من الواقع شيئاً؟

خاص بالعالم

وقال بشور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك اعتبارين يتحكمان بالموقف الروسي ويفسران البطيء والتروي الذي ربما يسجله البعض ضعفاً، رغم التوغل الروسي في اوكرانيا بعدما سيطرت على جزءاً كبيراً منها.

واوضح بشور، في المقام الاول، ان روسيا تريد ان تقيم وضعاً في اوكرانيا يؤمن جانبها، وهذا يتطلب بألا يتم التدويل او قتل اكبر عدد من السكان، وثانياً ان بوتين يدرك ان هذه المعركة مصنوعة في المطابخ الامريكية، ومخطط صهيوامريكي من اجل توريطه في حرب باوكرانيا بعد الدعوة لانضمامها في الناتو، وربما في مواجهة مع اوروبا التي كانت مترددة في قطع العلاقات معه، وايضاً من اجل خلق واقع اقتصادي واجتماعي جديد في العالم كله لا يكون لموسكو دور فيه.

واعتبر بشور، ان بوتين لا يريد ان تكون اوكرانيا خنجراً في خاصرته، واصفاً دعوة اوكرانيا لفيلق دولي على انها مظهرا من مظاهر الضعف في الموقف الاوكراني عن طريق استعادته بكتائب من هنا وهناك وربط معركته بين النازية الجديدة التي تحاول ان تسيطر على الكيان الصهيوني وبين الارهاب والتطرف في بعض المناطق في العالم من اجل مواجهة روسيا.

من جانبه، اكد مدير المركز الثقافي العربي في سانت بطرسبرغ مسلم شعيتو، ان الفيلق الدولي او الغربي ضد روسيا، يجمع لأول مرة عالمياً بتكويناته كل المنظمات الارهابية خليطاً من الشرق الاوسط ومن النازيين الجدد المتطرفين في اوروبا ومن افغانستان، يحاول الغرب تمريره مباشرة عبر بلغاريا او رومانيا.

وقال شعيتو: ان الناتو حينما رأى انه لا يستطيع ان يتدخل مباشرة مع روسيا، لذلك ارتأى تشكيل هذا الفيلق المتكون من المنظمات الارهابية كما كانت في العراق او في غيرها، من اجل توريط روسيا اكثر في معركتها مع اوكرانيا، مشيراً الى ان هذا الفيلق سيتواجد في مناطق غرب اوكرانيا، باعتبار ان هذه المناطق تاريخياً كانت تابعة لبولونيا ورومانيا وهنغاريا، وبالتالي لن تصل الى المناطق الشرقية التي ستنتهي منها القوات الروسية.

واوضح شعيتو انه سيكون هناك صداماً عنيفاً وخسارة عسكرية لان مجموعات الفيلق الغربي مدربة جيداً ومسلحة بأسلحة، تقوم بحروب عصابات كما كانت تقوم بها سابقاً في افغانستان او حتى في سوريا.

ولفت شعيتو، الى ان روسيا تنتظر طويلا قبل ان تتحول في مواقفها نتيجة للوضع القائم في اوكرانيا، وتراهن بشكل كبير بان القسم الاساسي من الشعب الاوكراني سيؤيد روسيا ضد السلطة التي عاثت فساداً ودماراً وارهاباً في مناطق دنيس كلوكانس وايضاً في داخل اوكرانيا في ادويتسا.

بدوره، اعتبر عضو حزب المحافظين البريطاني الدكتور وفيق مصطفى، ان الفيلق الغربي لدعم اوكرانيا لا يخدم مصلحة الاخيرة، لان هذا الفيلق هو بالاصل مجموعة من الشباب التي شاركت في الحروب الاسبانية والاوروبية.

وقال مصطفى: ان الجيش البريطاني لم تصدر اليهم اي اوامر بالدخول في صفوف الجيش الاوكراني ضد روسيا، وان الناتو والاتحاد الاوروبي حذرين جداً ازاء هذه المسألة.

واوضح مصطفى، ان بوتين تورط بشكل كبير وحساباته كانت خاطئة في الحرب ضد اوكرانيا، حسب قوله، وان الناتو يحذر من الدخول في حرب مباشرة مع روسيا، تحت اي من الاحوال، لان هذا معناه اعلان حرب على روسيا.

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