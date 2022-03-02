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بعد قرارات فيفا ضد روسيا..

الأزهر لـ فيفا مستنكرًا: هل تعرف فلسطين؟.. الإنسانية لا تتجزأ

الأزهر لـ فيفا مستنكرًا: هل تعرف فلسطين؟.. الإنسانية لا تتجزأ
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

علق الأزهر الشريف، على القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) بشأن منع منتخب وأندية روسيا من المشاركة في أي مسابقات لحين إشعار آخر؛ وذلك بسبب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

العالم ـ مصر

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان أكد في بيان رسمي له، تضامن كرة القدم، بشكل تام، مع الشعب الأوكراني، فضلا عن السماح لأندية المنتخبات الأوروبية بارتداء تيشيرتات، منقوشا عليها عبارات: لا للحرب، وغيرها من العبارات التي تتضامن صراحة مع أوكرانيا، وهو ما يتنافى مع شعار الفيفا الشهير: فصل السياسة عن الرياضة.

ووجه الأزهر سؤالا للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بعد قراراته ضد روسيا؛ تضامنا مع أوكرانيا، سائلا إياه باستنكار: هل تعرف فلسطين؟؛ ليعقب: الإنسانية وقت الصراعات لا تتجزأ، مختتما: لا يجب الكيل بمكيالين؛ وهو ما يعير عن استنكار الأزهر لما يفعله الفيفا، بسبب تجاهله للقضية الفلسطينية المشتعلة منذ زمن بعيد، تحت شعار فصل السياسة عن الرياضة.

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