عبداللهيان: نتابع بشكل فاعل موضوع إحباط الحظر ورفعه

العالم - إیران

وفي حديثه خلال استقباله جمعا من مدراء وكالات الانباء والصحف ووسائل الاعلام، أكد حسين امير عبداللهيان، على ضرورة استمرار اللقاءات والتواصل مع وسائل الاعلام، معلنا أن الحكومة الحالية تتابع بشكل فاعل موضوع إحباط الحظر ورفعه، وأن الجهود تبذل من اجل ان تكون اجراءات الحكومة ومبادراتها ومتابعاتها ملموسة في معيشة المواطنين.

وخلال هذا اللقاء الودي، شرح امير عبداللهيان آخر التطورات للمفاوضات الجارية في فيينا.

كما أشار وزير الخارجية الى التطورات الاخيرة في أوكرانيا، وشرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية وتوجهاتها تجاه هذه الازمة، وكذلك اجراءات ومتابعات وزارة الخارجية لأوضاع رعايا ايران في هذا البلد.

كما طرح مدراء الاعلام، خلال اللقاء، وجهات نظرهم في مجال السياسة الخارجية، وأجاب الوزير عن تساؤلاتهم.