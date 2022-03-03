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العراق يحتضن مؤتمرا دوليا للمياه الأسبوع المقبل

العراق يحتضن مؤتمرا دوليا للمياه الأسبوع المقبل
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الحكومي في العراق، أن العراق سيحتضن مؤتمراً دولياً للمياه الأسبوع المقبل.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، الأربعاء، إنه “برعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة وإشراف وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، تنطلق فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في العاصمة بغداد، ولمدة ثلاثة أيام، للفترة من (5 – 7 آذار 2022) وتحت شعار (المياه والتغيرات المناخية)”.

وأضافت، أن “اليوم الأخير من المؤتمر، سيتضمن زيارة حقلية لسدة الهندية التي أدرجت مؤخراً على سجل التراث العالمي للري”.

وأشارت الى أن “رؤية المؤتمر تقوم على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغييرات المناخية وعلى المدى البعيد وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك مع الدول المتشاطئة من مبدأ تقاسم الضرر”.

وتابعت أن “المؤتمر يهدف إلى مناقشة التغييرات المناخية وأثرها في الموارد المائية، وكذلك تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغيير المناخ والاحتباس الحراري، بغية وضع العالم على مسار تنمية أكثر أمانا وازدهارا، وجعله منصة دولة جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة والتغلب على تحديات شح المياه، بسبب التغييرات المناخية، وضمن محاور إدارة الموارد المائية في ظل التغييرات المناخية، فضلاً عن استدامة المياه السطحية والجوفية، والحد من مصادر التلوث واستدامة النظام الإيكولوجي للأراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الأحيائي، وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع تأثير التغييرات المناخية”.

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