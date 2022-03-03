ايران.. انخفاض وفيات كورونا خلال 24 ساعة الماضية

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 6 آلاف و 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 73 ألفا و 747 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1321 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4098 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 696 ألفا و 494 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 172 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد ان بلغ أمس الاربعاء 203 حالات وفاة، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 137 ألفا و 439 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 973 ألفا و 345 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 589 ألفا و 789 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 23 مليونا و 451 ألفا و 969 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 142 مليونا و 15 ألفا و 103 جرعات.

وتم لغاية الآن اجراء 47 مليونا و 494 ألفا و 176 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 184 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 187 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 76 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) ومدينة واحدة في الحالة الزرقاء.