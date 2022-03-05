تأجيل الانتخابات البلدية بلبنان

العالم - لبنان

وعبّرت جمعيات من المجتمع المدني عن رفضها التأجيل تحت أي مسمّى، معتبرة أن "عجز السلطة وتقصيرها تتحمله وحدها، ونحن نحمّل السلطة بشقّيها التشريعي والتنفيذي المسؤولية كاملةً لأي تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية".

ومن المقررات التي خرجت بها الجلسة، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد تكون مهمتها متابعة موضوع الأمن الغذائي واقتراح التدابير والإجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.

كذلك قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة دراسة مراكز الاقتراع الكبرى "ميغاسنترز"، ومدى إمكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022.