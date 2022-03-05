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تأجيل الانتخابات البلدية بلبنان

تأجيل الانتخابات البلدية بلبنان
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها الجمعة برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون ، مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31 مايو/أيار 2023، وبالتالي تأجيل الانتخابات البلدية ربطاً بعدم الجهوزية المالية والبشرية لإجرائها.

العالم - لبنان

وعبّرت جمعيات من المجتمع المدني عن رفضها التأجيل تحت أي مسمّى، معتبرة أن "عجز السلطة وتقصيرها تتحمله وحدها، ونحن نحمّل السلطة بشقّيها التشريعي والتنفيذي المسؤولية كاملةً لأي تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية".

ومن المقررات التي خرجت بها الجلسة، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد تكون مهمتها متابعة موضوع الأمن الغذائي واقتراح التدابير والإجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.

كذلك قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة دراسة مراكز الاقتراع الكبرى "ميغاسنترز"، ومدى إمكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022.

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