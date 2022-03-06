جمعية الوفاق تحيي موقف الكويت المشرف برفض التطبيع

العالم - البحرين

وعبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، قالت جمعية الوفاق "تتوجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتحية إكبار وإجلال على الموقف العروبي الأصيل الذي سجله أساتذة الكويت بانسحابهم المشرّف من جريمة التطبيع المنعقدة في جامعة البحرين، ورفضهم المشاركة في المؤتمر العلمي الذي يشارك فيه أكاديميون من الكيان الغاصب، معبرين عن الموقف المبدئي لكل شعوب العالم العربي والإسلامي الحر الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان المؤقت على أرض فلسطين".

وكانت كلية إدارة الأعمال بجامعة "البحرين"، أعلنت عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 آذار/مارس الجاري، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج الفارسي، دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر.

وأفادت رابطة شباب لأجل القدس الكويتية، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، أمس الجمعة 4 مارس 2022، أن انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي، يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله.