تونس تقترض 112 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية

العالم - تونس

وجاء الإعلان في بيانٍ لوزارة الاقتصاد والتخطيط التّونسية، بعد توقيع اتفاقية تمويل وقعها مدير المكتب الإقليمي للبنك التنمية الأفريقي بتونس محمد العزيزي، ووزير الاقتصاد والتّخطيط سمير سعيّد ووزيرة التّجهيز والإسكان سارة الزعفراني.

وقال البيان إن " الاتفاقية تخص تمويلًا لبرنامج تطوير البنية التّحتية للطرقات بقيمة 112 مليون دولار (335 مليون دينار تونسي)".

وتابع أن "هذا التّمويل هو جزء ثاٍن من قرض لتكثيف النشاط الاقتصادي بين محافظات البلاد الدّاخلية والسّاحلية".

وقال وزير الاقتصاد والتّخطيط، في البيان، إن "البرنامج من أولويات عمل الحكومة بهدف تحسين ظروف العيش، وتنشيط الحياة الاقتصادية في المحافظات الدّاخلية للبلاد، وفتح آفاق أمام الشّباب أصحاب الشهادات العليا لبعث مؤسسات صغرى".

ونسب البيان لمدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية تأكيده استعداد مؤسسته لمواصلة "مرافقة تونس، لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية".