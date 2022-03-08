القمر الصناعي "نور 2" سيقوم بمهام استطلاعية وقياسية

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، نوّه العميد "جعفرآبادي" بالتجربة الناجحة لقوة الجو-فضائية للحرس الثوري عبر إطلاق القمر الصناعي الإيراني "نور 2" اليوم الثلاثاء، والذي استقر في المدار 500 كم حاليا.

ولفت أن عملية إنتاج القمر أنجزت بواسطة الحرس الثوري، لكن جميع المؤسسات والمراكز الإيرانية الناشطة في مجال الفضاء الخارجي، بما في ذلك الشركات المعرفية وجامعات البلاد ساهمت في إنجاز هذا المشروع الوطني.

وأوضح أن القمر الصناعي نور 2، نسخة مطورة من القمر "نور 1" باعتباره أول تجربة إطلاق أقمار صناعية لدى الحرس الثوري، والذي استطاع أن يدور 10 آلاف مرة حول الأرض ويستقر في المدار 350 كم، وسيواصل مهامه لفترة تقل عن عام آخر.

وأكد أن نتائج المعلومات التي سيرسلها القمر نور 2، يمكن استخدامها لأغراض عامة ودفاعية، كما يستطيع في إطار أوسع أن يرسل صورا من مسافة 500 كم، لاستخدامها في رصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.

وأشار قائد وحدة الفضاء الخارجي في الحرس الثوري، إلى أن ناقل القمر "قاصد" المنتج محليا هو الآخر، والذي حمل القمر نور 2 اليوم؛ مزوّد بمحركات فضائية مصنعة من "مواد مؤلفة" خفيفة ومواكبة لأحدث التقنيات في العالم.

وزير الاتصالات يشيد بنجاح إطلاق القمر الصناعي

وعلى صعيد متصل أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني علي زارع بور بنجاح الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي "نور 2" ووضعه في مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض لأول مرة.

وورد في تدوينة كتبها عيسى زارع بور على صفحته في موقع إينستاغرام اليوم الثلاثاء: إن جهود وجهاد شباننا الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور 2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى وتم تثبيت وضع الأقمار الصناعية على طبقة ليو والتي وجّه بها رئيس الجمهورية وأقره اجتماع المجلس الأعلى للفضاء في الحكومة.

وأضاف: نجحت محطاتنا الأرضية في استلام الإشارات الأولى لقمر "نور 2" الخاص بالقياس والاستطلاع والذي يدور حول الأرض مرة واحدة كل 90 دقيقة ويجتاز سماء إيران 16 مرة يوميا وتستمر مهمته 3 أعوام على الأقل.

وهنّأ زارع بور قائد الثورة الإسلامية والرئيس والشعب الإيراني والعلماء في القوة الجوفضائية للحرس الثوري وجميع المختصين والكوادر في قطاع صناعة الفضاء بالبلاد بهذا النجاح الكبير.

ولفت زارع بور إلى أن إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق.