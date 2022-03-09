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مادورو يؤكد لقائه وفدًا أمريكيا رفيعًا

مادورو يؤكد لقائه وفدًا أمريكيا رفيعًا
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لقائه مع وفد من الحكومة الأمريكية، مشيرًا أن اللقاء كان "محترمًا وصريحًا".

العالم - الأميركيتان

وفي تصريحات للقناة الرسمية الفنزويلية، أكد مادورو أنهم منفتحون دائمًا للحوار، مضيفًا: "كان اجتماعًا دبلوماسيًا للغاية وتحدثنا لمدة ساعتين تقريبًا، ومن المهم جدًا بالنسبة لي التحدث وجهًا لوجه حول مواضيع مثيرة للاهتمام".

وانتقد مادورو الحظر الذي بدأ فرضه على روسيا، قائلًا: "كان هناك بالفعل خلل حاد في أسعار الطاقة والغاز والنفط والمواد الغذائية والأسمدة، والآن أصبح الأمر أسوأ، وسنصر على السلام والحوار والتفاوض بما يتفق مع الضمانات الأمنية".

وكانت تقارير قد أشارت إلى عقد لقاء بين وفد أمريكي رفيع ومادورو الأسبوع الماضي، لبحث مسألة إمدادات الطاقة.

يشار انه في 2019، فرضت واشنطن عقوبات على النفط الفنزويلي، وأغلقت سفارتها في كاراكاس بعد أن اعتبرت فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات عام 2018 خدعة.

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