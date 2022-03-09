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بغداد تبحث مع "توتال" التعجيل في تنفيذ اتفاق مشاريع الاستثمار

بغداد تبحث مع
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، مع شركة "توتال" الفرنسية التعجيل بتنفيذ اتفاق مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية وحقن الماء.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، أن "عبد الجبار التقى برئيس شركة توتال باتريك بويوني على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة (CERAWEEK 2022) الذي تنظمه شركة المعلومات والرؤى (HIS Markit في هيوستن تكساس للفترة من 7- 11 من الشهر الحالي".

وأضاف، أن "الوزير بحث آليات الإسراع والتعجيل بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالغاز وتطوير الحقول النفطية وإنتاج الطاقة الشمسية ومشروع حقن الماء".

ونقل البيان عن الوزير تشديده على "أهمية تكثيف الجهود الفنية المشتركة لاستكمال الأعمال الهندسية والتصاميم المطلوبة خلال المرحلة الحالية من أجل تحديد نقطة انطلاق خطط تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها مع الشركة".

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