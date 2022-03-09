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النفط اليمنية: العدوان يماطل في الإفراج عن سفينة البنزين الإسعافية

النفط اليمنية: العدوان يماطل في الإفراج عن سفينة البنزين الإسعافية
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت شركة النفط اليمنية، أن تحالف العدوان‏ السعودي مستمر في احتجاز سفينة البنزين الإسعافية ويماطل في الإفراج عنها.

العالم - اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة "عصام المتوكل" أن تحالف العدوان، بمماطلته في الإفراج عن سفينة البنزين "قيصر" الإسعافية، يتجاهل كل النداءات والدعوات بتحييد الملف الإنساني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم.

يذكر أن شركة النفط اليمنية سبق وأن وصلتها معلومات بموافقة تحالف العدوان على الإفراج عن سفينتين، إحداهما السفينة "قيصر"، وحتى اللحظة لم تتحرك السفينة من منطقة الاحتجاز إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح مسبقة من لجنة التحقق والتفتيش الأممية.

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