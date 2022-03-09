أمريكا ترفض عرض بولندا منح أوكرانيا مقاتلات حربية

العالم - خاص بالعالم

ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية ان تسعين بالمئة من المطارات التي تستخدمها سلطات كييف تم تحييدها من قبل القوات الروسية.

وتحدثت مصادر متابعة عن تحرك القافلة العسكرية الضخمة الروسية باتجاه العاصمة كييف ،بينما تعزز القوات الروسية تواجدها في جبهتي اربين وستويانكا شمال غرب كييف.



وحول الطلب الاوكراني تزويد كييف بطائرات حربية ،قال مسؤولون بولنديون إن العملية يجب أن تكون عبر حلف الأطلسي .

وكانت بولندا ابدت استعدادها لإرسال كل مقاتلاتها من طراز ميج الى قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة، لكن البنتاغون رفض العرض، بينما ندد الكرملين بالاقتراح البولندي معتبرا أن الإجراء سيناريو خطر إذا تحقق.



وعلى خط المفاوضات الروسية الاوكرانية، قالت الخارجية الروسية إنه تم إحراز بعض التقدم ضمن الشروط الروسية.



وقالت ماريا زخاروفا:"الناطقة باسم الخارجية الروسية:"روسيا ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا، وإنها تفضل فعل ذلك من خلال المحادثات".



بالمقابل قلل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من توقعاته بالنسبة للمحادثات المزمعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا.

وفيما يبدو بأنه اذعان اوكراني عند المطالب الروسية قال مصادر قريبة من الرئيس الاوكراني ان الجهات التفاوضية على استعداد لمناقشة مطلب روسيا بشان الوضع المحايد لاوكرانيا لكن من دون التنازل عن الارض.



وضمن الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا، وافق الاتحاد الاوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين ورجال أعمال روس، وتتضمن تلك العقوبات قيودا على القطاع البحري الروسي، إضافة إلى استبعاد ثلاثة بنوك في روسيا البيضاء من نظام سويفت.

عقوبات ندد بها الكرملين واصفا اياها بالعربدة العدائية ومحذرا من مدى الاضطرابات التي قد تصيب أسواق الطاقة العالمية بسببها.

وعلى مدار الأيام الماضية تبنت دول غربية، من بينها بريطانيا، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.



هذا ونقلت مصادر عن الحزب الروسي الحاكم ان لجنة حكومية وافقت على اولى خطوات تاميم ممتلكات الشركات الاجنبية التي تغادر روسيا.

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