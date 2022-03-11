الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مذكرات تعاون عسكري وامني بين "إسرائيل" والبحرين

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

رئيس جيش الاحتلال في البحرين. افيف كوخافي وصل الى البحرين حيث حظي باستقبال حافل ووقع مذكرات تعاون عسكري وامني مع نظام ال خليفة.

العالم – خاص بالعالم

البحرينيون نزلوا الى الشارع في مسيرات احتجاجية رافضة لزيارة قادة الاحتلال الى المنامة

على مواقع التواصل غضب ورفض لفتح ابواب البحرين امام قادة الاحتلال.

في هذا السياق علق "سعيد بشارات". مثل وزير الجيش غانتس من قبله، تلقى قائد اركان جيش العدو كوخافي أيضا إذنا صريحا للسفر إلى البحرين فوق سماء المملكة العربية السعودية. لم ينضم السعوديون بعد إلى الاتفاقات الإبراهيمية، لكن في إسرائيل يؤمل ويقدر أن الأمر مجرد مسألة وقت

موقع "البركان الفلسطيني" كتب في حسابه على تويتر. يستغل المطبعون انشغال الشعوب والعالم بالأحداث الدولية، لتمرير مخططاتهم المخزية، فاستقبال قائد جيش الاحتلال يعد مساهمة صريحة في جرائمه، لمسؤوليته المباشرة عن قتل الفلسطينيين.

اما "مجدي حسين" فكان له هذا التعبير الملفت. كوخافي يصل إلى المستعمرة الصهيونية البحرين.

روابط ذات صلة

توصيات اممية تمهل حكومة البحرين 24 شهرا لتنفيذها

مبادرة بحرينية تثمن انسحاب وفد الكويت من لقاء تطبيعي

شاهد..تسارع هرولة نظام البحرين نحو مستنقع التطبيع

شاهد.. تظاهرة ليلية في منطقة الدراز البحرينية احتجاجا على زيارة كوخافي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران... إنقاذ كلب عالق وسط طريق سريع

أكثر من 1000 قتيل في سبع سنوات: القنابل العنقودية... قاتل اليمنيين الصامت

بالفيديو.. كاتب سياسي: الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب لإستنزاف روسية

شاهد.. كاتب سياسي: لا توجد ثقة في السياسة التركية

شاهد.. الشارع التركي غاضب من زيارة الرئيس الإسرائيلي

شاهد.. مذكرات تعاون عسكري وامني بين "إسرائيل" والبحرين