شاهد.. مذكرات تعاون عسكري وامني بين "إسرائيل" والبحرين

العالم – خاص بالعالم

البحرينيون نزلوا الى الشارع في مسيرات احتجاجية رافضة لزيارة قادة الاحتلال الى المنامة

على مواقع التواصل غضب ورفض لفتح ابواب البحرين امام قادة الاحتلال.

في هذا السياق علق "سعيد بشارات". مثل وزير الجيش غانتس من قبله، تلقى قائد اركان جيش العدو كوخافي أيضا إذنا صريحا للسفر إلى البحرين فوق سماء المملكة العربية السعودية. لم ينضم السعوديون بعد إلى الاتفاقات الإبراهيمية، لكن في إسرائيل يؤمل ويقدر أن الأمر مجرد مسألة وقت

موقع "البركان الفلسطيني" كتب في حسابه على تويتر. يستغل المطبعون انشغال الشعوب والعالم بالأحداث الدولية، لتمرير مخططاتهم المخزية، فاستقبال قائد جيش الاحتلال يعد مساهمة صريحة في جرائمه، لمسؤوليته المباشرة عن قتل الفلسطينيين.

اما "مجدي حسين" فكان له هذا التعبير الملفت. كوخافي يصل إلى المستعمرة الصهيونية البحرين.