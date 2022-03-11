الأهداف الأمريكية في تمويل المنظمات غير الحكومية في لبنان

العالم – استوديو بيروت

مساحات مفتوحة وصلاحيات بلا حدود لسفارات تعدت مهامها قواعد العمل الدبلوماسي وما الثابت والمتغير في معايير ضبط التدخلات والتداخلات الخارجية في التمويل والتنظيم وإدارة بعض المؤسسات غير الحكومية.

ويبحث البرنامج عن المعايير القانونية لتحديد صلاحياتها واسس عملها والامتيازات التي تتمتع بها والأهم أين مفهوم السيادة في ظل عمليات تمويل هذه وما موقف الحكومة من هذه التجاوزات.

وحول ما يطرح من جدل في تمويل كبير يأتي لمؤسسات داخل لبنان ومؤسسات تمنح الكثير من الامتيازات وكل هذا يأتي خارج إطار الدولة وخارج العمل الحكومي وحول توصيف هذا الواقع في لبنان والمدى الذي يأخذ فيه مساحة من المشهد اللبناني وقانونية عمليات التمويل، أكد ضيف البرنامج الباحث في العلاقات الدولية د. حسن الزين أن المجلة الدورية للمعلومات كانت قد نشرت منذ اسبوع دراسة محكمة عن تطور وضع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في لبنان منذ العام 2000 حتى عام 2021 حيث بلغ عددها 10000 منظمة في لبنان و لكل 500 مواطن لبناني بمعدل وسطي جمعية او منظمة.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موقفه عن تلك المؤسسات ودور السفارة الامريكية فيها، التي تدير تلك المؤسسات، قال السيد حسن نصر الله في خطابه بمناسبة العاشر من المحرم:"نحن نعرف أن السفيرة الأميركية شخصياً ‏تلتقي ببعض من يسمى ‏بالـ‎"NGOS"‎، ما يسمى بجمعيات المجتمع المدني وتطالبهم وتحرضهم وتمولهم ‏وعندما يفشلون تعاتبهم ‏وستعابتهم طويلاً. أمام هذه الحقيقة والواقع، هذه السفارة الموجودة في عوكر ‏ليست سفارة تمثيل ديبلوماسي، ‏هذه سفارة تآمر وتواطئ على شعب لبنان على لقمة الخبز في لبنان على عرق الجبين، على كرامة الإنسان في لبنان.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت"نستضيف:

-الباحث في العلاقات الدولية د. حسن الزين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6082428