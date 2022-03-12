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محمد بن سلمان ورؤيته للكيان الصهيوني..

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حديث لمجلة اتلانتيك الاميركية، بانه ينظر الى الكيان الصهيوني كحليف وليس عدو.

العالم - انقلاب الصورة

اجرت صحيفة اتلانتيك الأميركية لقاء قبل عدة ايام مع محمد بن سلمان، وعند سواله عن العلاقة بين السعودية والكيان الصهيوني، أجاب: "لا ننظر لـ"اسرائيل" كعدو، بل ننظر لها كحليف في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا".

من جانبه رأى العدو الاسرائيلي كلام محمد بن سلمان هدية منزلة من السماء، حيث غرد الصحفي الاسرائيلي أيدي كوهين عبر منصات الرقمية: "من الان وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجهات المملكة".

بدوره طبل الاعلام السعودي حول كلام بن سلمان بشأن الكيان الصهيوني، حيث رأى إنه وضع النقاط على الحروف ويصب في مصلحة الشعب السعودي.

ويطرح مراقبون سؤالا وجيها بان هل مصلحة الشعب السعودي تكمن في التطبيع مع الكيان الصهيوني القاتل لاطفال فلسطين وفي بيع القضية الفسطينية، أم ان مصلحة الشعب السعودي في تبني للقضية الفلسطينية.

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