لهذا السبب..بن سلمان كان مرتبكا في لقائه مع اتلانتيك

العالم - انقلاب الصورة

من جانبه رأى العدو الاسرائيلي كلام محمد بن سلمان هدية منزلة من السماء، حيث غرد الصحفي الاسرائيلي أيدي كوهين عبر منصات الرقمية: "من الان وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجهات المملكة".

بدوره طبل الاعلام السعودي حول كلام بن سلمان بشأن الكيان الصهيوني، حيث رأى إنه وضع النقاط على الحروف ويصب في مصلحة الشعب السعودي.

ويطرح مراقبون سؤالا وجيها بان هل مصلحة الشعب السعودي تكمن في التطبيع مع الكيان الصهيوني القاتل لاطفال فلسطين وفي بيع القضية الفسطينية، أم ان مصلحة الشعب السعودي في تبني للقضية الفلسطينية.

ووجد المطبعون في كلام بن سلمان بشأن الكيان الصهيوني فرصة ثمينة حتى يخرجون من جحورهم، حيث قال الناشط السعودي محمد أنصاري، إن كل الشعب السعودي ضد فلسطين.

وقالت صحيفة اتلانتيك الاميركية بعد المقابلة التي اجرتها مع محمد بن سلمان، إن بن سلمان كان مرتبكًا وصوته يهتز وكان لديه تشنج غريب في الحركة، مشيرة الى ان مشاعره كانت غير مفهومة ومضطربة في اكثرمن موضع خلال المقابلة، سوءا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو يتعلق بقضية هيئة البيعة، لكن الرجل المتلعثم والمرتبك بدأ واضح الرؤية تماما وهو يتكلم عن العدو الصهيوني.

ويرى مراقبون بان محمد بن سلمان عبر مجلة اتلانتيك اعلن بان العدو الاسرائيلي حليف محتمل للسعودية، وان التطبيع الغير معلن بات يلوح في الافق حتى يبصر النور في وقت قريب.

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https://www.alalam.ir/news/6083188