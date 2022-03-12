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الكشف عن اتفاق بين الصدر والمالكي على اعلان الكتلة الأكبر

الكشف عن اتفاق بين الصدر والمالكي على اعلان الكتلة الأكبر
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، السبت، عن اتفاق بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على اعلان الكتلة الأكبر التي تضم قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري خلال جلسة البرلمان المقبلة.

العالم - العراق

وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجتماع قوى الاطار التنسيقي مساء امس ثمن مبادرة زعيم التيار الصدري باجراء اتصال مع رئيس ائتلاف دولة القانون بشأن حلحلة الازمة السياسية , كذلك تم مناقشة ما طرحه السيد مقتدى الصدر خلال الاتصال مع المالكي ” .

وأضاف انه ” بعد ان انتهاء اجتماع قوى الاطار التنسيقي تم اجراء اتصال من قبل المالكي بالصدر حيث تم الاتفاق على اعلان الكتلة الأكبر بين الاطار والتيار في جلسة البرلمان المقبلة”.

وأشار الصالحي الى ان “الطرفين اتفقا على اجراء مشاورات للاتفاق النهائي على تسمية رئيس الوزراء المقبل وان حظوظ جعفر الصدر هي الأقوى بتسميته رئيسا للوزراء ” .

يذكر ان قوى الاطار التنسيقي عقدت اجتماعا بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري , بعد ساعات على الاتصال الهاتفي المفاجئ بين الصدر والمالكي.

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