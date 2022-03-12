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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

السعودية تعدم العشرات في ظل انشغال دولي واتفاق بين الصدر والمالكي

السعودية تعدم العشرات في ظل انشغال دولي واتفاق بين الصدر والمالكي
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة في ملفه الاول.. اعلان وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الاعدام بحقِ واحدٍ وثمانين شخصاً متهمةً اياهم بقضايا الارهابِ والتخابرِ مع جهةٍ اجنبية معاديةٍ للممكة. 

خاص بالعالم

وقالت الداخليةُ السعودية، في بيانٍ لها، إنه تم تنفيذُ الإعدامِ بحق يمنيين شكلوا مجموعةً إرهابية. الى ذلك اوضحت مصادر مطلعة ان نحو 40 من الذين تم اعدامهم هم من أهالي منطقة القطيف في شرق السعودية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. كشفت مصادر مطلعة عن التوصل الى اتفاق بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حول اعلان الكتلة الأكبر خلال جلسة البرلمان العراقي المقبلة.

وقدم كل من التيار الصدري و الاطار تنسيقي مرشحيهما لتولي منصب رئاسة الوزراء فيما يبقى الخلاف حول اختيار رئيس الجمهورية قائما بين الاحزاب الكردية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. السعودية تعدم العشرات في ظل انشغال دولي واتفاق بين الصدر والمالكي

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