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وقفة تضامنية لفرع جامعة دمشق بالسويداء دعماً لروسيا

وقفة تضامنية لفرع جامعة دمشق بالسويداء دعماً لروسيا
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

نظم طلبة وأساتذة فرع جامعة دمشق بالسويداء اليوم وقفة تضامنية دعماً لروسيا الاتحادية في مواجهة السياسات الأمريكية والغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية "سانا".

العالم-سوريا

يتبع..

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