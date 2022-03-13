سوريا.. استمرار عمليات التسوية في دير الزور وريفي حلب والرقة

العالم - سوريا

ووفقا لـ "سانا" إن “الجهات المعنية في مدينة دير الزور واصلت استقبال العشرات من أبناء المحافظة للانضمام للتسوية الشاملة في حين ذكر عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم أن التسوية أتاحت لهم فرصة العودة إلى أهلهم وقراهم واستعادة حياتهم الطبيعية”.

وفي ريف حلب تستمر تسوية أوضاع العشرات من المطلوبين ضمن مراكز التسوية التي تم افتتاحها في دير حافر وتل عرن وسط أجواء من الارتياح والإجراءات الميسرة التي أشاد بها من انضموا للتسوية اليوم.

وفي تصريحات لمراسل سانا عبر عدد ممن تمت تسوية أوضاعهم عن ثقتهم بهذه الفرصة التي مكنتهم من العودة لحياتهم الطبيعية وممارسة أعمالهم ضمن أراضيهم الزراعية داعين كل من تشمله هذه التسوية إلى الانضمام إليها لاغتنام فرصة العودة والمساهمة في خدمة الوطن وبنائه بعد سنوات من الإرهاب.

إلى ذلك استمرت أيضاً في مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي عمليات تسوية أوضاع العشرات ضمن مركز التسوية الذي تم افتتاحه في البلدة حيث بادر العشرات من المطلوبين للالتحاق بالتسوية موجهين الدعوة لكل المشمولين إلى تسوية أوضاعهم والعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتتواصل خلال الأيام القادمة في صالة العامل بدير الزور وريفي الرقة وحلب عمليات تسوية الأوضاع لإتاحة الفرصة أمام كل المشمولين بها.