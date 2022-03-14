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لجان المقاومة في فلسطين تبارك الرد الإيراني.. جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون رد

لجان المقاومة في فلسطين تبارك الرد الإيراني.. جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون رد
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

باركت لجان المقاومة في فلسطين، الرد الإيراني عبر استهداف مقر الموساد الإسرائيلي في منطقة كردستان العراق.

العالم-فلسطين

قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، إنّ “هذا الرد القوي من قبل إيران جاء تنفيذاً للوعد والعهد الذي أخذه حرس الثورة على نفسه بأن جرائم الكيان الصهيوني لن تمر من دون رد”، مشدداً على أنّ “كيان الاحتلال كيان هش وضعيف ولا تلجمه وتردعه إلا المقاومة الحقيقية، وعلى الأمة التوحد من أجل اقتلاعه من منطقتنا”.

من جهتها باركت حركة المجاهدين الفلسطينية “العملية النوعية التي استهدفت مصالح وأمن الصهاينة في المنطقة، والتي تؤكد أن العدو الصهيوني لا تلجمه إلا لغة القوة ولا يذعن الا لضربات المقاومة”.

وكان حرس الثورة الإسلامية قد أعلن أمس الأحد أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.

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