العالم - السودان

ودعت لجان المقاومة -في بيان- كل قوى الثورة المناوئة لـ"انقلاب" 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى المشاركة الفاعلة في مليونية اليوم الاثنين "متمسكين بسلاح سلميتنا، من أجل إقامة سلطة مدنية خالصة".

كما دعا البيان إلى مواصلة "مشوار الثورة، تضامنا مع المعتقلين بلا وجه حق في السجون، والخروج في مليونية المعتقلين المتجهة نحو القصر الرئاسي".

وأمس الأحد، خرج عشرات المتظاهرين في عدد من أحياء مدن العاصمة الثلاث الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان (غربي العاصمة) للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة".

لكن في المقابل، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يوم 17 فبراير/شباط الماضي، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على استقلالية هذه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا" في مقابل نفي الجيش.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.