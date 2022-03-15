"قسد" تطلق سراح 4 قادة بحزب البعث العربي الاشتراكي بسوريا

العالم - سوريا

وقال حسن في تصريح لـ"الوطن"، "تم قبل لحظات إطلاق سراح أعضاء قيادة الفرع الأربعة الذين كانوا معتقلين لدى "قسد"، وأضاف: "لقد تحدثت معهم (أعضاء قيادة الفرع) عبر الهاتف، وهم بخير وفي طريق عودتهم إلى الحسكة من الطبقة".

وأوضح حسن، أن "قسد" تهدف من وراء عملية اعتقالهم إلى منعهم من المشاركة في المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية الذي عقد أمس في مجمع صحارى بالديماس بريف دمشق تحت شعار "جبهتنا في عيدها الذهبي دعامة وحدتنا الوطنية".

وسبق أن أعلن أمين فرع الحسكة لحزب البعث أن "قسد" اعتقلت أعضاء قيادة الفرع الأربعة عند معبر الطبقة بريف الرقة يوم الجمعة الماضي وهم في طريقهم إلى دمشق للمشاركة في مؤتمر الجبهة الوطنية التقدمية، ووصف ذلك بأنه "أسلوب رخيص وخسيس جداً"، مؤكداً أن جهوداً حثيثة تبذل لإطلاق سراحهم، لكن "قسد" تماطل وتراوغ.

وأوضح حينها، أن من تم اعتقالهم هم: رئيس مكتب التنظيم فواز العلي، ورئيس مكتب الشباب والرياضة عبد اللـه خليل، ورئيس مكتب الفلاحين حميد الجوهر، ورئيس مكتب العمال أحمد الصلال، إضافة إلى اعتقال سائقين مدنيين واحتجاز السيارتين اللتين كانوا فيهما.