الضربات التي يتلقاها الكيان الاسرائيلي يحاول تفريغها بالتصعيد ضد الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

ليل الضفة الغربية ونهارها مليء بالاحداث.. ثلاثة من الشهداء ارتقوا برصاص قوات خاصة اسرائيلية، احدهم في مخيم بلاطة للاجئين لم يتجاوز 17 من العمر والى جانبه اصيب 3 من الفلسطينيين، والشهيد الاخر ارتقى في مخيم قلنديا للاجئين والذي داهمته قوات خاصة اسرائيلية بهدف اعتقال احد الفلسطينين.

فيما قضى الشهيد الثالث في صحراء النقب برصاص القوات الخاصة الاسرائيلية.

جماهير الضفة الغربية شيعت جثماني شهيدين وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس الجبهة الشعبية في مخيم بلاطة احمد ذوقان لقناة العالم: يوميا الاحتلال يقوم بهذه الغطرسة والقتل بدم بارد لابناء شعبنا.

الاحتلال الاسرائيلي على الارض يحاول ان يفرض معادلة جديدة عنوانها القبضة الحديدية لمن يفكر من الفلسطينيين بالعمل المقاوم. في تل ابيب يدركون بان الاسابيع القبلة قد تشهد تصعيدا على الارض، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، وعليه يحاولون بشتى الطرق ان يلقوا بالعصى امام الراعي.

الضربات التي يتلقاها الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يفرغها بالتصعيد في الارض الفلسطينية.