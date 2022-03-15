الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الضربات التي يتلقاها الكيان الاسرائيلي يحاول تفريغها بالتصعيد ضد الفلسطينيين

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

رام الله (العالم) ‏15‏/03‏/2022 - شيع الفلسطينيون في مدينتي رام الله ونابلس جثماني شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال احدهما في مخيم بلاطة للاجئين والاخر في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين فيما استشهد ثالث في صحراء النقب برصاص الشرطة الاسرائيلية ليرتفع عدد الشهداء في الاراضي الفلسطينية من بداية العام الجاري الى 23 شهيدا.

العالم - خاص بالعالم

ليل الضفة الغربية ونهارها مليء بالاحداث.. ثلاثة من الشهداء ارتقوا برصاص قوات خاصة اسرائيلية، احدهم في مخيم بلاطة للاجئين لم يتجاوز 17 من العمر والى جانبه اصيب 3 من الفلسطينيين، والشهيد الاخر ارتقى في مخيم قلنديا للاجئين والذي داهمته قوات خاصة اسرائيلية بهدف اعتقال احد الفلسطينين.

فيما قضى الشهيد الثالث في صحراء النقب برصاص القوات الخاصة الاسرائيلية.

جماهير الضفة الغربية شيعت جثماني شهيدين وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس الجبهة الشعبية في مخيم بلاطة احمد ذوقان لقناة العالم: يوميا الاحتلال يقوم بهذه الغطرسة والقتل بدم بارد لابناء شعبنا.

الاحتلال الاسرائيلي على الارض يحاول ان يفرض معادلة جديدة عنوانها القبضة الحديدية لمن يفكر من الفلسطينيين بالعمل المقاوم. في تل ابيب يدركون بان الاسابيع القبلة قد تشهد تصعيدا على الارض، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، وعليه يحاولون بشتى الطرق ان يلقوا بالعصى امام الراعي.

الضربات التي يتلقاها الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يفرغها بالتصعيد في الارض الفلسطينية.

روابط ذات صلة

أهل النقب بين الصمود وتهويد الإحتلال

'التعاون الإسلامي' تدين جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'فيدوس'.. وثائقي عن تأميم صناعة النفط في ايران تابعوه من على شاشة العالم

الحوثي يرد على دعوة مجلس التعاون ويكشف الحقيقة

الحكومة العراقية تقرر تعديل منحة الـ 100 ألف دينار

توقف تدفق المياه الى سد النهضة

إنخفاض بـ7.3 بالمئة في ديون إيران الخارجية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2022