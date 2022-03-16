بـ 500 مليون دولار .. ايران تبرم عقدا لتطوير الطبقات النفطية بحقل بارس الجنوبي

العالم - ايران

وبيّن " محسن خجسته مهر" في حديث لوكالة التلفزيون الايراني اليوم الاربعاء، أن العقد تم ابرامه بين شركة المنشآت البحرية الايرانية وإحدى الشركات الرائدة عالميا، وسيتم استخدام ولاول مرة تكنولوجيا متقدمة وعالمية للحفر الافقي وايضا الحقن بالماء بوصفه من أساليب زيادة الاستخراج.

وأستطرد أن وضعية الطبقات النفطية بحقل بارس الجنوبي البحري المشترك مع قطر، على نحو يتعذر استخدام الطرق التقليدية المعمول بها في البلاد ولذلك تعد هذه الميزة خاصة بالعقد المبرم، حيث إن بجانب الاستثمار الاجنبي يتم نقل التكنولوجيا الى الداخل.