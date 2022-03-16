الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بـ 500 مليون دولار .. ايران تبرم عقدا لتطوير الطبقات النفطية بحقل بارس الجنوبي

بـ 500 مليون دولار .. ايران تبرم عقدا لتطوير الطبقات النفطية بحقل بارس الجنوبي
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية عن ابرام عقد بقيمة 500 مليون دولار مع شركة عالمية لتطوير وزيادة الاستخراج من الطبقات النفطية لحقل بارس الجنوبي الغازي الاضخم بالعالم والواقع بالخليج الفارسي.

العالم - ايران

وبيّن " محسن خجسته مهر" في حديث لوكالة التلفزيون الايراني اليوم الاربعاء، أن العقد تم ابرامه بين شركة المنشآت البحرية الايرانية وإحدى الشركات الرائدة عالميا، وسيتم استخدام ولاول مرة تكنولوجيا متقدمة وعالمية للحفر الافقي وايضا الحقن بالماء بوصفه من أساليب زيادة الاستخراج.

وأستطرد أن وضعية الطبقات النفطية بحقل بارس الجنوبي البحري المشترك مع قطر، على نحو يتعذر استخدام الطرق التقليدية المعمول بها في البلاد ولذلك تعد هذه الميزة خاصة بالعقد المبرم، حيث إن بجانب الاستثمار الاجنبي يتم نقل التكنولوجيا الى الداخل.

روابط ذات صلة

شركة "بارس" الايرانية تنفي وقوع حريق بمنصة بحرية

التعاون المشترك بين إيران وقطر في سوق الغاز العالمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد عمار الحكيم ينعى المرجع الديني آية الله علوي الكركاني

قائد قوات حرس الحدود: الحدود الايرانية تنعم بأمن مستقر

بـ 500 مليون دولار .. ايران تبرم عقدا لتطوير الطبقات النفطية بحقل بارس الجنوبي

من هي المؤسسات الإسرائيلية التي شلها الهجوم السايبري؟ + فيديو

العمليات العسكرية والمفاوضات متواصلة في أوكرانيا + فيديو

انتخاب العراق لعضوية لجنة القانون التجاري الدولي