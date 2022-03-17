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جريمة قتل بشعة تهز السعودية

جريمة قتل بشعة تهز السعودية
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

تمكنت وزارة الداخلية السعودية، أن تكشف الغموض المحيط بجريمة قتل بشعة، في منطقة ‏الأحساء، بعد إلقاء القبض على مجموعة مسلحة قتلت عدداً من المدنيين بالرصاص.

العالم - السعودية

و في التفاصيل، فقد قامت خلية “‏إرهابية” بارتكاب جريمة قتل بشعة، عندما استخدم الجناة سيارة استولوا عليها ‏من بلدة المنصورة القريبة من مكان الحادثة، واقتادوا صاحبها معهم تحت تهديد ‏السلاح، قبل العثور على جثته داخل سيارته، بعد أن أطلق المسلحون النار على رأسه، ‏وصبوا “الأسيد” على الجثة.

وباشرت الأجهزة الأمنية في السعودية التحقيقات، وتمّ الكشف عن هوية منفذي ‏الهجوم في الأحساء، خلال أقل من 8 ساعات، وتم القبض على 6 من المشتبه بهم ‏في عدة مناطق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على آخرين لهم ‏علاقة وثيقة بالحادث الإجرامي.

وأكدت التحقيقات تورط 8 من المقبوض عليهم في ارتكاب عدة جرائم منها إطلاق ‏النار على مدنيين بمحافظة الإحساء.

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