جريمة قتل بشعة تهز السعودية

العالم - السعودية
و في التفاصيل، فقد قامت خلية “إرهابية” بارتكاب جريمة قتل بشعة، عندما استخدم الجناة سيارة استولوا عليها من بلدة المنصورة القريبة من مكان الحادثة، واقتادوا صاحبها معهم تحت تهديد السلاح، قبل العثور على جثته داخل سيارته، بعد أن أطلق المسلحون النار على رأسه، وصبوا “الأسيد” على الجثة.
وباشرت الأجهزة الأمنية في السعودية التحقيقات، وتمّ الكشف عن هوية منفذي الهجوم في الأحساء، خلال أقل من 8 ساعات، وتم القبض على 6 من المشتبه بهم في عدة مناطق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على آخرين لهم علاقة وثيقة بالحادث الإجرامي.
وأكدت التحقيقات تورط 8 من المقبوض عليهم في ارتكاب عدة جرائم منها إطلاق النار على مدنيين بمحافظة الإحساء.