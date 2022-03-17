شاهد.. البصرة تشتعل غضبا ضد الإعدام الجماعي بالسعودية

العالم – العراق

عمليات الاعدام الجماعية التي نفذتها السلطات السعودية بحق واحد وثمانين شخصا لا تزال تتفاعل في العراق.. ففي البصرة جنوب البلاد نددت الاوساط الرسمية والشعبية بمجرزة النظام السعودي بالاعدام الجماعي لاصحاب الرأي وحقوق الانسان، بينهم واحد واربعين شخصًا من أهالي الاحساء والقطيف شرقي المملكة.

قال مدير مكتب حركة عصائب أهل الحق في البصرة، عماد الاسدي: "في كل مرة تقدم العصابة الحاكمة في السعودية على تكميم الافواه وعلى قطع رؤوس كل اصوات المنادية بالحرية والحقوق".

اهالي البصرة اقاموا مجالس تأبين وعزاء، تضامناً مع عوائل شهداء المجزرة السعودية ورأوا فيها امتدادا للمجازر النظام السعودي المستمرة منذ تأسيس دولة آل سعود، منددين بصمت وتقاعس المجتمع الدولي المدعي حقوق الإنسان والديمقراطية حيال هذه المجزرة.

من جهته قال مدير مركز الجنوب الاسلامي، الشيخ رعد الباهلي: "هذا المجلس وهذه الوقفة التي وقفها ابناء البصرة الكرام ما هي الا تضامنا وبنفس الوقت هو استنكارا لما اقدمت عليه القوات السعودية".

من جهة اخرى قال امين عام المقاومة الاسلامية حركة ثأر الشهداء، السيد حكيم الموسوي: "منظمات حقوق الانسان العالمية نقول لهم لماذا انتم عمي عن هذه الجرائم التي ينتهكها آل سعود هذه الجريمة هي امتداد لهذا التاريخ الحافل بالاجرام والقتل والتنكيل والارهاب".

وردد المشاركون شعارات مناهضة للنظام السعودي ومطالبة الحكومة والبرلمان العراقيين بإدانة جرائم الاعدام الجماعية التي طالت العشرات من اتباع اهل البيت عليهم السلام.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...