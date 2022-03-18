النظام السعودي اثار غضب الأمة الاسلامية بسفكه الدماء الطاهرة

العالم - ايران

واشار أبو ترابي فرد الى الإجراء الأخير للنظام السعودي في اعدام العشرات من ابناء المنطقة الشرقية، وقال: الإعدام الجماعي لعشرات الشباب المؤمنين من قبل النظام المدعوم من الغرب، حيث قام رئيس الوزراء البريطاني مؤخرًا بزيارة السعودية لدعم جريمته، ما الذي يمكن عمله حيال هذه المعايير المزدوجة؟.

وقال مخاطبًا المسؤولين الغربيين: إذا كنتم قلقون بشأن حقوق الإنسان، فلماذا تسافرون إلى هذا البلد فور وقوع هذه الجريمة المروعة لمعالجة مخاوفه بالإعلان عن دعمكم؟، هذه المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان هي بداية نهاية القوى الغربية وانهيار نظام الهيمنة.

واضاف إمام جمعة طهران المؤقت: إن هذه التصرفات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهي تماثل أفعال عصر الجاهلية، وتتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المقبولة عالمياً، وينبغي لمن تلطخت أيديهم بهذه الدماء الطاهرة أن يعلموا أن هذه الأعمال القمعية تثير غضب الأمة الاسلامية ضد النظام الحاكم في الحجاز.

وفي جانب آخر من خطبته، تطرق حجة الاسلام ابو ترابي الى الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الى وكر التجسس الصهيوني في اربيل بكردستان العراق، وقال: فيما يتعلق بالعمل المقتدر للحرس الثوري ضد الكيان الصهيوني، يجب على حكام تل أبيب الانتباه إلى التحذير الجاد لبعض السياسيين من عدم تجاهل تحذير إيران لأنه نابع من العقلانية والاقتدار، وإذا تجاوزوا حدودهم قليلاً، فسيواجهون بالتأكيد غضب أبطال الأمة الإسلامية والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.