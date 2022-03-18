الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا في ميليتوبول

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا في ميليتوبول
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما صاروخيا من قبل المسلحين القوميين الأوكرانيين استهدف مناطق سكنية في مدينة ميليتوبول.

العالم-روسيا

وجاء في بيان الوزارة: "صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوما صاروخيا استهدف المدنيين في المدينة ليلا.. إذ أطلق المسلحون القوميون (المتطرفون) صواريخ Tochka-U ذات الرؤوس الحربية العنقودية من الأراضي التي يسيطرون عليها، باتجاه المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول".

وتابع البيان:"نُفذ قصف المدينة من الشمال، من الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة زابورجي الخاضعة لسيطرة كتائب القوميين بشكل كامل".

ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية حددت إحداثيات إطلاق الصواريخ الباليستية الأوكرانية من أجل صد الهجمات الصاروخية وحماية المواطنين من هجمات المسلحين القوميين، ودمر صاروخان روسيان من طراز إسكندر منصات الإطلاق التابعة لكتائب المسلحين القوميين".

وقال البيان إن الحياة طبيعية في المدينة، وتقوم الوحدات الروسية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المدينة كل يوم.

وأكد البيان أن استخدام الصواريخ الباليستية من قبل المسلحين ضد المدنيين يؤكد الطبيعة الإجرامية، مع العلم أنه لا توجد مواقع إطلاق نار للقوات المسلحة الروسية في أحياء مليتوبول السكنية.

روابط ذات صلة

الغذاء العالمي يحذر من انهيار سلاسل الإمدادات في أوكرانيا

أوكرانيا.. ومصير المفاوضات والوساطات

الأمم المتحدة: مقتل 816 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ بدء الصراع

بوتين يبحث مستجدات العملية العسكرية في اوكرانيا مع المستشار الالماني

بوتين: هدف العملية العسكرية في اوكرانيا وضع حد لإبادة سكان دونباس

القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية من عدة اتجاهات

الدفاع الروسية: العسكريون الروس يدخلون مدينة ميليتوبول الأوكرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تتهم واشنطن وأوكرانيا بمخالفة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

لبنان يوجه دعوة إلى أمريكا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود 

روسيا: مواقف موسكو وكييف تقاربت بشأن عدم انضمام أوكرانيا للناتو

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا في ميليتوبول

النرويج: سنخصص 300 مليون يورو لتعزيز جيشنا قرب روسيا

خاندوزي: جاهزون لأي سيناريو في المفاوضات وهدفنا تحقيق نمو اقتصادي شامل