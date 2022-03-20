الخارجية التركية: أنقرة ترغب بعقد قمة ثلاثية لزعماء تركيا وروسيا وأوكرانيا

العالم - تركيا

ونقلت صحيفة "حريت" عن الوزير، قوله :"هناك تقارب بين مواقف الجانبين بشأن القضايا المهمة بما في ذلك القضايا الحاسمة. وعلى وجه الخصوص، نرى أنها تتطابق تقريباً في النقاط الأربع الأولى. وهناك بعض القضايا بحاجة إلى حل على مستوى القادة".

وأضاف الوزير أن أنقرة لديها رغبة في عقد قمة ثلاثية لزعماء تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وتابع الوزير، قائلا: "لدينا رغبة في عقد اجتماع ثلاثي. هذا يعتمد على موقف الزعيمين. عقد الاجتماع في أنطاليا (اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا) في صيغة ثلاثية بناء على طلب كلا الجانبين".

وكان جاويش أوغلو قد صرح، يوم أمس، إن الوضع في أوكرانيا أظهر أن نظام الأمن الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحاجة إلى الإصلاح.

قال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مدينة أنطاليا التركية: "الوضع بين روسيا وأوكرانيا يظهر أن نظام الأمن الدولي، ولا سيما نظام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحاجة إلى الإصلاح".