اشتية يبحث مع وزير خارجية سنغافورة تعزيز التعاون المشترك

العالم - فلسطين

وأطلع رئيس الوزراء وزير خارجية سنغافورة على آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين، قائلا: "الأمور على أرض الواقع تتدهور بشكل تدريجي، فـ"إسرائيل" بإجراءاتها تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي".

وأضاف: "حل الدولتين بالتفاوض لن يحدث لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تضع على أجندتها أنه لا حديث مع الرئيس محمود عباس، ولا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "كافة المحادثات التي تريدها "إسرائيل" معنا هي أن تكون ما دون السقف السياسي"، مشددا: "نحن لا نبحث عن تحسين ظروف معيشة أبناء شعبنا تحت الاحتلال، نحن نريد إنهاء الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف اشتية: "نحن لا نقبل بالمعايير الدولية المزدوجة، نريد تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يخص فلسطين"، داعيا سنغافورة إلى الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت المناسب وذلك لحماية حل الدولتين.

وبحث رئيس الوزراء مع الضيف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، داعيا سنغافورة لدعم برامج الحكومة في خلق فرص العمل وإعادة صياغة قدرات الشباب والخريجين، ومنها توفير الدعم الفني في المجالات التكنولوجية لجامعة نابلس للتدريب المهني والتقني ومختلف برامج التعليم والتدريب المهني، مثمنا دعم سنغافورة لفلسطين على عدة أصعدة.

وتسلم اشتية من الوزير بالاكريشنان دعوة من رئيس الوزراء لزيارة سنغافورة بهدف تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المشترك.