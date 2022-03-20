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صحفي مقرّب من السعودية: قدر سوريا العودة لأسرتها

صحفي مقرّب من السعودية: قدر سوريا العودة لأسرتها
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

غرّد رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في “لندن” “غسان شربل” عبر تويتر بتعليق حول عودة “سوريا” إلى الحضن العربي.

العالم - سوريا

وكتب الصحفي اللبناني « قدر سوريا أن تعود إلى أسرتها الطبيعية وقدر الأسرة أن تعود إلى سلوك طريق دمشق».

التغريدة بدت لافتة من رئيس تحرير صحيفة يملكها الأمير “تركي بن سلمان آل سعود” وتحمل في طيّاتها ملامح تبدّل وإن كان طفيفاً في الموقف السعودي تجاه “دمشق”.

كما أنها جاءت بعد يوم واحد من زيارة الرئيس السوري “بشار الأسد” لـ”الإمارات” يوم أمس ولقائه ولي عهد “أبو ظبي” “محمد بن زايد” الذي يعد الحليف الرئيس للسلطات السعودية المتمثلة بولي عهد المملكة “محمد بن سلمان”، ما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية حصول خطوات جديدة من قبل “السعودية” قريباً تجاه “دمشق” لا سيما وأن الحديث عن ذلك تكرر خلال السنوات الماضية.

المصدر - وكالة اوقات الشام الاخبارية

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