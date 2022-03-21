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النشرة: تعطل الملاحة الجوية في جدة بسبب هجوم صاروخي يمني

النشرة: تعطل الملاحة الجوية في جدة بسبب هجوم صاروخي يمني
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام محلية بـ "تعطل الملاحة الجوية في جدة بسبب هجوم صاروخي يمني"، بحسب موقع النشرة.

العالم - السعودية

يأتي ذلك بعد أن أعلن ‎تحالف العدوان السعودي الاماراتي الامريكي إن "هجوماً عدائيا استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في جدة"، زاعما أن "الهجوم أدى إلى حريق محدود بأحد الخزانات، تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية".

كما اشار نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، الى تعطل الملاحة الجوية لـمطار جدة الدولي، وتعذر جميع الرحلات من الهبوط في مدرج المطار.

وكان تحالف العدوان اعلن في وقت سابق من يوم الاحد ان "هجوماً استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآة أرامكو في جيزان".

الى ذلك اعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الاحد عن تنفيذ موجه جديدة من الهجمات في العمق السعودي استهدفت مناطق حساسة في جدة وجيزان.

واعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان ‏تنفيذ القوات المسلحة اليمنية المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان.

واشار سريع الى ان ‏المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية تمت بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس2 وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وحذر سريع العدو السعودي بالقول : بدأنا بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار‏‎ مضيفا: بالتوكل على الله لن نتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة

ياتي ذلك بعد ساعات من اعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية (كسر الحصار الثانية) التي استهدفت العمق السعودي بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الظالم على الشعب اليمني.

وأوضحت القوات المسلحة في البيان: أن العملية شملت بمرحلتها الأولى قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض وينبع ومناطق أخرى، فيما استهدفت العملية أيضا بمرحلتها الثانية عددا من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامطة وظهران الجنوب.

وبينت القوات المسلحة أن العملية العسكرية الواسعة (كسر الحصار الثانية) بمرحلتيها نفذت بدفعة من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار ردِّها المشروع على استمرار العدوان والحصار الظالم على شعبِنا.

وتوعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان الأمريكي السعودي، بأنها قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالم وستشمل أهدافا حساسة لم تكن في حسبان العدو المجرم.

وأعلنت امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عددا كبيرا من الأهداف الحيوية قد تستهدف في أي لحظة، محذرة العدو المجرم من تبعات استمرار الحصار الغاشم على منشآته ومشاريعه الاقتصادية.

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النشرة: تعطل الملاحة الجوية في جدة بسبب هجوم صاروخي يمني

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