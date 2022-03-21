دعوات للمشاركة في مظاهرة مليونية نحو القصر الرئاسي في السودان

العالم-السودان

وقالت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم" في بيان إن هذه المليونية ستكون تحت شعار "استرداد كرامة المعلمين"، مضيفة أنها "ستجدد عهدنا بالشوارع التي عرفتنا وخبرناها، يحدونا هتافنا نحو القصر الرئاسي".

كما أعلنت لجان مقاومة كسلا (شرق) وودمدني (وسط) وبورتسودان (شرق) الخروج في تلك المظاهرات.

بدورها، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين (نقابية) عن ترحيبها بتلك المليونية، مؤكدة مشاركتها فيها.

وقالت في بيان "سنكون حضورا في هذه المواكب التي دعت لها لجان المقاومة، ونناشد المعلمين المشاركة الفعالة".

مظاهرات ليلية

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة ود مدني، شهدت مظاهرات ليلية أمس الأحد، للمطالبة بالعودة للحكم المدني.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن عشرات المتظاهرين خرجوا مساء الأحد، في عدد من أحياء مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، مرددين هتافات تنادي بمدنية الدولة.

وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (وسط) خرج العشرات في عدة أحياء مطالبين أيضا "بمدنية كاملة للدولة"، وفق ما يسمى بتنسيقية لجان المقاومة المدنية.

ونشرت تنسيقية ود مدني على صفحتها عبر موقع التواصل فيسبوك فيديوهات للمظاهرات الليلة بالمدنية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

سياسيا، شهدت الخرطوم أمس الأحد مشاورات أجراها فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، مع السفراء الأفارقة بالبلاد، وممثلي حزبين سودانيين، لبحث حلول للأزمة.