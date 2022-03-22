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الرئيس عون.. لحفظ الحقوق:

عند تحرير اراضي لبنان وسوريا المحتلة يمكن الانطلاق بمفاوضات سلام

عند تحرير اراضي لبنان وسوريا المحتلة يمكن الانطلاق بمفاوضات سلام
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ​ميشال عون​ في حديث خاص الى صحيفة "لا ربوبليكا" La Repubblica الواسعة الانتشار، نشر صباح اليوم، انه يعرف ان البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وأن بإمكان إيطاليا التي تقدم المساعدات الاقتصادية دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل،

العالم- لبنان

ولفت الرئيس اللبناني في ما خص الحرب الدائرة في أوكرانيا الى ان مخاطر النزاع شاملة، والحل الوحيد هو السلام "والامثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة".

وعن انفجار مرفأ بيروت، اعرب الرئيس عون عن ثقته في ان العدالة ستتحقق لا سيما وان جميع اللبنانيين ينشدونها، مؤكدا مطالبته بإزالة كل العوائق التي تمنع تحقيقها، لافتا في مجال آخر، الى السعي الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها ان تساهم في تطبيق افضل للدستور اللبناني.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد، على ان ليس ل​حزب الله​ من تأثير باي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل، مشددا على ان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال و"مقاومة الاحتلال ليست إرهابا" .

وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون الذي أشار الى ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، "ان هناك اجزاء من اراضي لبنان و​سوريا​ لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع "اسرائيل"، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه".

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الرئيس عون.. لحفظ الحقوق: عند تحرير اراضي لبنان وسوريا المحتلة يمكن الانطلاق بمفاوضات سلام

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