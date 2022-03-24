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الكاظمي..

موازنة العراق المقبلة تتضمن فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي

موازنة العراق المقبلة تتضمن فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان الموازنة المقبلة ستتضمن فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكاظمي استقبل، اليوم، نخبة من فناني دائرة السينما والمسرح، حيث استعرضوا أهم المشكلات التي يعاني منها الفنان العراقي، والمعوقات التي يواجهها الإنتاج الفني".

واضاف الكاظمي بحسب البيان ان "دور الفن والفنانين في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية الصحيحة"، داعياً "الفنانين لأن تكون الأعمال الفنية حافزاً لتعزيز المحبة والتسامح وتحسين الأداء والارتقاء بالذوق العام".

واشار الى أن "الحكومة تدعم دائرة السينما والمسرح، وستتضمن الموازنة المقبلة فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي؛ وذلك تلبية للمطالب التي قدمت بهذا الصدد، فضلاً عن فقرات لدعم الدراما العراقية؛ من أجل النهوض بها، ونظراً لأهميتها في معالجة بعض الظواهر والسلبيات".

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