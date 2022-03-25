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مباحثات مغربية عراقية بشأن المغاربة المعتقلين في بغداد

مباحثات مغربية عراقية بشأن المغاربة المعتقلين في بغداد
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

بحث وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد حسين، بمقر الوزارة في الرباط، وضعية عدد من المغاربة المعتقلين في العراق.

العالم-العراق

وأشار مصدر من وزارة العدل لوكالة "هسبريس" المغربية، إلى أن "الاجتماع بين الطرفين، تطرق لوضعية عدد من المغاربة المعتقلين في العراق من الذين توبعوا على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا لها علاقة بالإرهاب".

وأوضح أن "وهبي اتفق مع نظيره العراقي على حل هذا الملف بتسليم هؤلاء المعتقلين إلى المغرب، لكن الأمر في حاجة إلى إطار قانوني سيتم إعداده قريبا"، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية تسمح بتسليم هؤلاء المعتقلين وغيرهم إلى المغرب.

وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير العدل العراقي، قال وهبي: "سنصل إلى نتائج إيجابية ستعود بالنفع على الدولتين ليس فقط على المستوى القانوني والقضائي، ولكن على مستويات أخرى، بما فيها الاقتصادي والسياسي، ولذلك أنا جد مسرور ومبتهج بهذه العلاقة وسأزور العراق وسنلتقي في أقرب الآجال حتى نعطي لاتفاقنا قيمته الحقيقية".

وعبر وهبي عن أمله أن تتم ترجمة اتفاقات الوزارتين المغربية والعراقية على أرض الواقع في القريب العاجل.

المصدر: "هسبريس"

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