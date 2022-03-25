اختطاف عناصر من 'قسد' في ديرالزور الشرقي

العالم - سوريا

وقال مراسل العالم إن هذه العملية تعتبر الفريدة من نوعها، حيث أقدم مجهولين بخطف ثلاثة عناصر من قوات "قسد" في محيط بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

واقتاد الخاطفون العناصر الثلاثة إلى جهة مجهولة وعلى أثرها إستنفرت قوات "قسد" وفرضت طوق أمني داخل المنطقة.

وفي سياق آخر افاد مراسل العالم بأن اهالي بلدة درنج الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" بريف ديرالزور الشرقي قاموا خلالها بقطع الطرقات وإشعال الإطارات احتجاجاً على الوضع المعيشي السيء في المنطقة وغلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات.



فيما اقدم مسلحون مجهولون على أضرام النار في أحد أبار النفط في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي.