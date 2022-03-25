اختطاف عناصر من 'قسد' في ديرالزور الشرقي

العالم - سوريا
وقال مراسل العالم إن هذه العملية تعتبر الفريدة من نوعها، حيث أقدم مجهولين بخطف ثلاثة عناصر من قوات "قسد" في محيط بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.
واقتاد الخاطفون العناصر الثلاثة إلى جهة مجهولة وعلى أثرها إستنفرت قوات "قسد" وفرضت طوق أمني داخل المنطقة.
وفي سياق آخر افاد مراسل العالم بأن اهالي بلدة درنج الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" بريف ديرالزور الشرقي قاموا خلالها بقطع الطرقات وإشعال الإطارات احتجاجاً على الوضع المعيشي السيء في المنطقة وغلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
فيما اقدم مسلحون مجهولون على أضرام النار في أحد أبار النفط في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي.