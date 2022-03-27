توغل أمريكي في أزمة اوكرانيا بتقديم مساعدات أمنية إضافية

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وقال الوزير في بيان، إن المساعدات تهدف إلى "تعزيز قدرة وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية على توفير الأمن الأساسي على الحدود، والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدني، وحماية البنية التحتية الحكومية الحيوية في مواجهة هجوم الرئيس فلاديمير بوتين المتعمد وغير المبرر".(وفق ما جاء في البيان).

وأضاف البيان: "ستواصل زيادة التمويل والتدفق المستمر لمعدات الحماية الشخصية والعتاد الميداني والمعدات التكتيكية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة ومعدات الاتصالات لدائرة حرس الحدود الأوكرانية والشرطة الوطنية الأوكرانية".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".