ثورة الغلابة.. هل الحاكم مكلف بمهمة تخريب مصر؟

العالم - نبض السوشيال

قبل ظهور وسم (#ثوره_الغلابه) الذي نحن اليوم بصدد، على سطح السوشيال ميديا، سادت موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي بعد غلاء معيشي غير مسبوق تشهده مصر، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث قال الناشطون " "كأن الحرب في القاهرة وليست في أوكرانيا، والعقوبات على مصر وليست على روسيا"!.

وقال مغردون مصريون في تغريداتهم آنذاك "بالنسبة للمستقبل، فيبدو لي أن الأسوأ قادم. مصر بلد يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، ودولة تعادي التقدم الاقتصادي. وخلال العقد الأخير زاد التدهور واغرق النظام البلاد في الديون الداخلية والخارجية واهدر عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع لا طائل من ورائها".

جاءت سلسلة التغريدة المنددة للحكومة المصرية نتيجة ارتفاع الاسعار الى ما بين 20 -50%، فقد زادت أسعار اللحوم نحو 50 جنيها (3.2 دولار) منذ نهاية فبراير الماضي، بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما رفعت مخابز العيش السياحي أسعار الخبز بنسبة 50%، فالرغيف الذي يباع بـ50 قرشًا أصبح سعره 75قرشًا، والكبير من جنيه لجنيه ونصف، بحسب موقع درب، لذا فقد تصدر منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ مثل (#الاسعار).

وكان من اللافت إقدام عدد كبير من البسطاء (الغلابة في اللهجة المصرية) على الحديث عبر فيديوهات بثّوها على اليوتيوب، عبروا فيها عن غضبهم جراء تصاعد الأسعار بشكل غير مبرر.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها المواطنون المصريون حول وسم هاشتاغ (#ثوره_الغلابه) حيث غرد حساب المواطن المصري (علي العطار - ali alattar) الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي بعبارة تثير الاهتمام قال فيها (والله لا نبحث عن مجد او زهو شخصي فلتبقي اسمائنا مبهمة ويعلوا اسم الوطن)، غرد ثلاث تغريدات متفرقة قال في اولاها:

اليأس خيانة . الاحباط والاستسلام خيانة . اتعلمون ماهي اكبر الكبائر ? انها التولي يوم الزحف يعني الهروب من المعركة . ولكن هناك دائما اسباب للنجاح كما هناك اسباب للفشل . يجب ان نتوقف قليلا للدراسة قبل ان نعيد الكره بنفس المعطيات وننتظر نتائج مختلفة #ثوره_الغلابه

وفي تغريدة ثانية قال العطار: #ثوره_الغلابه هل هم فعلا رموز اعلامية و سياسية معارضة همهم الوطن و قضاياه ام انهم تجار اليوتيوب وهمهم ملا خزائنهم عن طريق المتاجرة بقضايا الوطن عجبا لطبيب يصف ويشخص الداء و عندما يسأل عن الدواء يصمت خوفا من يشفي المريض ولا يحتاج الي الطبيب..

..

وفي تغريدته الثالثة قال: لا يسأل عن هذا الاخفاق هذه المره الشعب فلشعب كالوقود الذي ينتظر شرارة للانفجار وتلك الشرارة ليست في يد ياسر العمدة وحده بل في يد اخرون معه . الثورة نتاج جهود جماعية وليست مباراة فردية خطا ياسر العمدة هو نفسه خطا محمد علي الانانية والعنترية الفردية #ثوره_الغلابه

اثر الاخبار المنتشرة عن الصحف والاعلام الاسرائيلي والوكالات الاخبارية نقلا عن خارجية الاحتلال الاسرائيلي والذي مفاده قرب عقد اجتماع في تل ابيب سيضم الامارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة الاميركية، غرد حساب الناشط المصري (عاشق الاقصى ابو اسماء) قائلا:

دول مش قادة دول عربية دول عملاء خونة ملكهم الاحتلال بلادنا وكلاء عنهم #ثوره_الغلابه #فريق_مجاهدون

غرد حساب الناشط المصري (شقوب القنطاوي) قائلا:

#السيسي بإختصار مجرد واحد مُكلّف بمهمة تخريب البلد وإفلاسها وإغراقها ف الديون يفقر الشعب ويغرق البلد ويبني مدينة بالكامل من جيب الفقير والغني لأهله أوبمعني أدق للكيان الصهيوني عيلته وبعدها يسلمها ليهم علي طبق من ذهب ويبقي أدي المهمة ع أكمل وجه #ارحل_يا_سيسي #ثوره_الغلابه

غرد الناشط المصري (وحيد) بوجهة نظره عن ثورة الغلابة في مصر قائلا:

#ثوره_الغلابه لازم المباغته وتغير الاستراتيجيه _ الحشد يكون معلن _ اما الميعاد يكون سرى بشكل او بأخر _ مش ممكن اكون عمال اقول للطرف المعادى للمصرين انا نازل يوم كذا _ البلد بتتباع للاسرائلين وهم مش فارق معاهم غير كروشهم مجرد وجهة نظر

توجيهات اخرى دونها حساب الناشطة المصرية (بنت مصر - Bant masr) قالت فيها:

لازم اللي ينزل الشارع في ميعاد #ثوره_الغلابه يصور فيديو ولو ٣٠ ثانية بالتاريخ علشان نشجع بعض وينتشر على السوشيال ميديا زي الفيديوهات بتاعت الغلاء وان شاء الله نصر الله قريب #ثوره_الغلابه #اتحرك_انت_الثوره

ونختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب المواطنة المصرية (البرنسيسة شيماء - shiamaa) التي نشرت فيديو تم التقاطه من داخل احدى المستشفيات المصرية توضح فيه تهالك بناء المستشفى وتكسر البلاط وفقدان النظافة الواجب توفرها في كافة دور المشافي في العالم، قائلة:

دى مستشفى والله قولت اصورها وابعتها للناس بتوع تحيااااا مسسسسر تشوف وتحكم #ارحل_يا_سيسي #اسحب_فلوسك #تيار_الأمة #ربيع_عربي_واحد #ثوره_الغلابه

ي